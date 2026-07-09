Analytiker om Astras ras: Kommer från en stark period

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca faller tungt på börsen efter att bolaget inte uppnått primära mål i en studie med läkemedlet Wainua för en sällsynt hjärtsjukdom.

Johan Unnerus, läkemedelsanalytiker på SB1 Markets, säger till DI att man ska se den stora kursreaktionen i ljuset av att bolaget kommer från en stark period med få motgångar när det gäller studier.

– Man får nog se det mot bakgrund av att bolaget är relativt högt värderat mot jämförelsebolag, säger Johan Unnerus.

Analytikern Michael Leuchten på Jefferies uppskattar att en framgångsrik studie hade kunnat leda till ytterligare försäljning på flera miljarder dollar för Astra. Han uppskattar värdet på marknaden för behandlingen till 18 miljarder dollar, skriver Bloomberg.

– Det stora problemet är att Astra tappar i trovärdighet, säger Leuchten till nyhetsbyrån.