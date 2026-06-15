Analytiker om oljan: ”Det här är bara början”
Oljepriserna faller runt 5 procent och handlas kring 81-83 dollar per fat efter helgens fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Men nedgången är ”bara början”. I alla fall om man ska tro Eika Kapitalforvaltnings investeringschef Gaute Eie, rapporterar Dagens Næringsliv.
Redan i höstas såg han negativt på olje- och gasindustrin och räknade med att oljepriserna skulle sjunka lägre än 60 dollar per fat. En bild han menar förstärks med helgens besked.
– Nu kommer min förutsägelse från september förra året att bli ännu mer förstärkt, säger han.
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