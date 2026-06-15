Analytiker: Tar månader innan marknaden är normal

Trots överenskommelsen mellan USA och Iran kommer det att ta flera månader innan leveranser av gas och olja återgår till det normala, säger experter enligt Bloomberg. Även om ett avtal minskar riskerna för utbudet och stigande priser tar det tid för företag att lägga om verksamheten och återfå förtroendet.

– Marknaden har en tendens att se återöppnandet som en av- och påknapp, men i verkligheten är det mer av en process, säger Karobaar Capitals investeringschef Haris Khurshid, enligt nyhetsbyrån.

Börsmäklaren Phillip Novas analytiker Priyanka Sachdeva spår att energikostnaderna kommer att vara förhöjda under flera månader framåt.