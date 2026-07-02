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Oljetankers i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
Oljemarknaden

Oljepriset faller när utbudet ökar mer än nödvändigt

Av Magnus Eriksson
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Priset för ett fat brentolja är nära att falla under 70 dollar för första gången sedan kriget i Iran inleddes i februari. Sedan toppen i början av maj har priset fallit med närmare 40 procent.

Saudiarabiens leveranser är nu uppe på 90 procent av nivån före kriget, skriver Bloomberg. Samtidigt är Förenade Arabemiratens oljeexport uppe på förkrigsnivån.

– En våg av olja är på väg in på marknaden, säger Natasha Kaneva, chefsanalytiker för råvaror på JPMorgan Chase & Co, till tidningen.

Problemet är, menar hon, att marknaden inte har behov av den här oljan just nu.

Den kraftiga tillströmningen av olja till marknaden behövs inte för tillfället eftersom många av de tillfälliga lösningar för försörjning som infördes under våren fortfarande är i bruk.

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OljemarknadenIranOljaHormuzsundet