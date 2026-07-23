Analyser: Houthiernas blockad kan slå hårt mot oljepriserna

Den houthiska blockaden av Bab al-Mandeb-sundet kunde inte ha kommit vid ett sämre tillfälle, skriver CNN:s ekonomiredaktör David Goldman. Om rebellernas hot sätts i verket skapas en helt ny front i Irankriget, en front som eventuellt kommer kräva militära ingripanden, menar han.

På torsdagen nådde priset för ett fat brentolja över 96 dollar per fat, men det kan stiga ytterligare inom kort, spår Goldman. Genom Bab al-Mandeb-sundet fraktas nämligen varje dag miljontals fat olja till den viktiga sydostasiatiska marknaden.

Sedan krigsutbrottet har stora mängder olja skeppats denna väg via hamnstaden Yanbu på Saudiarabiens västkust, en möjlighet som nu alltså riskerar att stängas. Om så skulle ske, tror Goldman att oljepriset skulle kunna gå upp tio procent i ett slag.

En större oljekris har hittills kunnat undvikas genom att en rad länder ökat sina oljeproduktioner samtidigt som Kina minskat sina inköp.

”Tillgången väntas dock vara begränsad fram till i vinter eftersom europeiska köpare kommer behöver fylla på sina lager”, skriver The Guardians energikorrespondent Jillian Ambrose, som hänvisar till Internationella energiorganet, IEA.