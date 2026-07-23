Oljepriset stiger efter attack i Röda havet

Oljepriset fortsätter uppåt och ett fat brentolja kostar på morgonen drygt 96 dollar, den högsta nivån på sex veckor. Det skriver Bloomberg.

Under natten uppgav Huthirebellerna i Jemen att de har attackerat två saudiarabiska oljetankrar i Röda havet.

– Om denna rutt störs kommer pressen på oljemarknaden bara att förvärras, säger Daniel Hynes, råvarustrateg på ANZ Group, till nyhetsbyrån.

Oljepriset har stigit mer än 30 procent denna månad och analytiker tror att priset kan stiga till över 100 dollar senare i år om inte läget i Mellanöstern stabiliseras.