USA har tagit in 125 miljarder på oljan – oklart vart pengarna tagit vägen

Sedan USA tog kontroll över Venezuelas oljeexport har man samlat in 13 miljarder dollar, runt 125 miljarder kronor, i intäkter. Men vart oljepengarna tagit vägen är till stora delar oklart. Det skriver Financial Times.

I april uppgav USA att Venezuela fått runt 3 miljarder dollar från oljeexporten, men landets regering har hittills bara redovisat en enda överföring på 300 miljoner dollar.

Samtidigt har Donald Trump gett motstridiga besked. Han har sagt att USA ”tjänar mycket pengar” på den venezuelanska oljan, samtidigt som en presidentorder beskriver USA som förvaltare av pengarna.

Både republikaner och demokrater i kongressen kräver nu svar om hur oljeintäkterna används, skriver Financial Times.