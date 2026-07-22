Oljepriset fortsätter skena – IEA lugnar marknaden

Olja fraktas nu landvägen sedan Iran skurit av möjligheten att använda Hormuzsundet. Här en oljetransport i Syrien.

Marknadspriset på råolja steg på onsdagen till sina högsta nivåer på sex veckor, efter att det inte tycks finnas någon fred i sikte i Mellanöstern.

Att Hormuzsundet åter stängts samtidigt som Houthirebellerna tvingat oljetankrar att vända om i Röda havet bidrar till det höjda priset, skriver Financial Times.

Oljepriset på 94 dollar per fat är dock ännu sexton dollar ifrån toppen på 110 dollar som noterades i början av maj.

Den stora farhågan har varit att en långvarig kris ska få världens oljereserver att sina och oljepriserna att skjuta rejält i höjden. På tisdagen gick dock det Internationella energiorganet, IEA, ut för att lugna marknaden. Företrädaren Fatih Birol sa då att olja fortfarande levereras från Mellanöstern och att andra oljeproducerande länder – som USA, Brasilien, Venezuela och Kazakstan – ökat sina exporter.