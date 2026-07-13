Oljepriset stiger efter Trumps nya utspel
Oljepriset klättrar ytterligare efter Donald Trumps besked att USA återinför blockaden mot iranska hamnar och tar kontroll över Hormuz.
Vid 17.45-tiden handlas Nordsjöoljan brent upp runt 4,5 procent till drygt 79 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljan är upp nästan lika mycket till cirka 74,50 dollar.
Oljepriserna var redan upp runt 3 procent när beskedet kom vid 16-tiden.
Iran meddelade redan tidigare under dagen att landet inte tänker låta USA styra över Hormuzsundet.
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