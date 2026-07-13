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Oljetankrar i Hormuzsundet. Arkivbild. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
Trumps USAOljemarknaden

Oljepriset stiger efter Trumps nya utspel

Av Andreas Victorzon
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Oljepriset klättrar ytterligare efter Donald Trumps besked att USA återinför blockaden mot iranska hamnar och tar kontroll över Hormuz.

Vid 17.45-tiden handlas Nordsjöoljan brent upp runt 4,5 procent till drygt 79 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljan är upp nästan lika mycket till cirka 74,50 dollar.

Oljepriserna var redan upp runt 3 procent när beskedet kom vid 16-tiden.

Iran meddelade redan tidigare under dagen att landet inte tänker låta USA styra över Hormuzsundet.

Trump: USA återinför blockaden mot Iran – tar betalt för frakt genom sundet
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Amerikansk olja klättrade tillfälligt över 75 dollar per fat
CNBC
Trump: Vi kommer hädanefter att vara Hormuzsundets skyddsänglar
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Trump kräver tullar på 20 procent för frakt genom sundet
CNBC
Trump: ”Hormuzsundet är öppet och kommer att förbli öppet”
TT
USA och Iran har utbytt attacker under dagen
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