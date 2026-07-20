Experter: Oljan kan nå 120 dollar – tillbaka på ruta ett

Om kriget och oljebristen fortsätter i höst kommer världen tvingas dra ner på konsumtionen med 10 procent, säger råvaruanalytikern Christian Kopfer till SVT Nyheter.

Om trenden fortsätter kommer vi dessutom ”ganska snabbt” att få se oljepriserna från i våras, då de klättrade uppåt 120 dollar per fat, säger Kopfer till DI. Han utesluter inte att de klättrar ännu högre.

Ålandsbankens investeringsstrateg Anders Rudolfsson gör en liknande bedömning.

– Vi är tillbaka till ruta ett, som det var i mars, säger han till DI.

Vid 19-tiden på måndagen handlades ett fat brentolja kring 88,50 dollar, medan WTI-oljan kostade knappt 82 dollar.