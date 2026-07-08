Olja och gas stiger kraftigt efter nya anfall

Priserna på olja och gas stiger kraftigt efter nya strider mellan USA och Iran kring Persiska viken, rapporterar TT.

Marknaden reagerar på iranska fartygsattacker och återinförda amerikanska sanktioner mot Iran.

Priset på Nordsjöolja lyfter nästan 3 procent till 76,60 dollar per fat, den högsta prisnoteringen sedan mitten av juni. Även priset på fossilgas hänger med uppåt på råvarubörsen i Amsterdam.

Analytiker varnar för att den senaste veckans våld kan hota den vapenvila som slöts i juni.