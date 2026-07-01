Iran: Har sålt 40 miljoner fat – får mer betalt än före kriget

Iran har exporterat över 40 miljoner fat olja sedan USA stoppade sin blockad för två veckor sedan och får cirka 20 procent mer betalt än före kriget. Det säger landets chefsförhandlare Mohammad Bagher Ghalibaf i en tv-intervju som publiceras på Telegram, enligt CNBC.

Iran har gått med på att låta fartyg passera genom Hormuzsundet utan att betala avgifter under 60 dagar.

– Iran kommer under inga omständigheter att ge upp sina rättigheter i Hormuzsundet. Det här är våra territorialvatten, säger Bagher Ghalibaf i intervjun.

Brentoljan handlas precis som före kriget för runt 73 dollar fatet på onsdagen. Som mest kostade den runt 120 dollar i april.