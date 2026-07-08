Toppekonom om oljan: ”Ingen ny inflationschock”

Under natten steg oljepriset efter att nya strider inletts mellan USA och Iran kring Persiska viken. Ett fat brentolja kostar nu runt 76 dollar.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist säger till EFN att han inte tror att den senaste tidens utveckling är tillräcklig för att utlösa en ny inflationsvåg.

– Skulle oljepriset ligga på de här nivåerna så är det inte tillräckligt för att starta någon ny inflationsschock, säger Robert Bergqvist.

Han betonar att han inte är säkerhetspolitisk expert och drar slutsatsen att en allvarlig eskalering av kriget skulle kosta för mycket för USA och Trump.