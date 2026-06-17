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Ericssons vd Börje Ekholm på en presskonferens 2025. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ericssons framtid

Analytiker: Vonage är Ekholms plump i protokollet

Av Magnus Eriksson
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Efter drygt nio år som vd för Ericsson lämnar Börje Ekholm sin post den 30 september i år när Per Narvinger, som i dagsläget är vice vd och chef för nätverkssegmentet tar över.

Daniel Djurberg, analytiker på Handelsbanken, säger till Affärsvärlden att han tycker att Ekholm på det stora hela har gjort ett bra jobb. Men det finns en rejäl plump i protokollet.

– Det stavas Vonage. Ett stort misstag som kommer gå till industrihistorien som ett av Sveriges sämsta förvärv genom alla tider, säger Djurberg till tidningen.

Det amerikanska kommunikationsbolaget köptes för nästan 62 miljarder kronor 2022, men därefter har Ericsson tvingats till nedskrivningar på cirka 43 miljarder kopplat till förvärvet.

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