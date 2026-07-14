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Ericssons vd Börje Ekholm intervjuas i juni i år. (Olga Demiankova / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)
Rapportfloden

Ericsson: högre lönsamhet men lägre försäljning

Av Magnus Eriksson
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Telekomjätten Ericssons vinst var högre än förväntat under det andra kvartalet, visar morgonens delårsrapport.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – blev 13,1 procent, mot förväntade 12,4 procent.

Omsättningen minskade samtidigt till 52,7 miljarder, och kom in lägre än vad analytikerna hade väntat sig.

– Vårt resultat under andra kvartalet visar styrkan i vår portfölj och vårt disciplinerade genomförande av strategin, säger Börje Ekholm, koncernchef och vd.

Detta är det sista kvartalet med Börje Ekholm som vd. Till hösten tar Per Narvinger över. Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, tycker att Ekholm lämnar ett starkt Ericsson efter sig. Det säger han till DI.

– Ovanligt odramatiskt för att vara en Ericsson-rapport, säger Lars Söderfjell, till tidningen.

Aktien faller kraftigt när börsen öppnar. Efter några minuters handel var kursen ner med 9 procent.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 52,7 miljarder kr
Väntat (Infront): 53,8 miljarder kr
2025: 56, 1 miljarder kr

Rörelseresultat (justerat ebita): 6,9 miljarder kr
Väntat (Infront): 6,7 miljarder kr
2025: 7,4 miljarder kr

Läs Ericssons rapport för det andra kvartalet här
mfn.se
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