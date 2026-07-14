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Ericsson redovisade delårsrapport på tisdagen. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Svagare försäljning sänker Ericssons aktie

Av Andreas Victorzon
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Svagare försäljning än väntat sänker Ericssons aktie på tisdagsbörsen. Den avgående vd:n Börje Ekholms varning för stigande komponentkostnader kommande kvartal bidrar till att pressa kursen.

Vid 15.10-tiden är aktien ner 9 procent på Stockholmsbörsen.

Ericsson faller på delår
Direkt  · Ofta betalvägg

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 52,7 miljarder kr
Väntat (Infront): 53,8 miljarder kr
2025: 56, 1 miljarder kr

Rörelseresultat (justerat ebita): 6,9 miljarder kr
Väntat (Infront): 6,7 miljarder kr
2025: 7,4 miljarder kr

Läs Ericssons rapport för det andra kvartalet här
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