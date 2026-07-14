Svagare försäljning sänker Ericssons aktie
Svagare försäljning än väntat sänker Ericssons aktie på tisdagsbörsen. Den avgående vd:n Börje Ekholms varning för stigande komponentkostnader kommande kvartal bidrar till att pressa kursen.
Vid 15.10-tiden är aktien ner 9 procent på Stockholmsbörsen.
Andra kvartalet 2026
Omsättning: 52,7 miljarder kr
Väntat (Infront): 53,8 miljarder kr
2025: 56, 1 miljarder kr
Rörelseresultat (justerat ebita): 6,9 miljarder kr
Väntat (Infront): 6,7 miljarder kr
2025: 7,4 miljarder kr
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