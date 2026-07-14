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Ericssons vd Börje Ekholm vid dagens presentation av delårsrapporten. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Högre priser aviseras när Ekholm checkar ut

Av Magnus Eriksson
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Börje Ekholms sista kvartalsrapport som vd och koncernchef för Ericsson mottas inte väl. Aktien faller och bolaget aviserar att de måste jobba med prishöjningar framöver.

Ericssons finanschef Lars Sandström påpekar för Nyhetsbyrån Direkt att det är ett hårt arbete som behöver göras under det andra halvåret 2026, men även under kommande år. Och det räcker inte att arbeta med interna åtgärder.

– Det handlar om att jobba med pris gentemot kund också, och det tar ofta lite längre tid, säger Sandström till nyhetsbyrån.

Christer Gardell, vars aktivistfond Cevian är femte största ägare i Ericsson, är trots allt positiv till rapporten.

– Under Börjes tid som vd har Ericsson genomgått en organisatorisk uppstramning och är i dag ett klart bättre bolag än när han tillträdde, säger han till EFN.

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efn.se
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RapportflodenEricssonBörje EkholmChrister Gardell