Den demokratiske senatorn Jon Ossoff under valnatten i Atlanta, Georgia, den 3 november.

Den demokratiske senatorn Jon Ossoff pekas fortsatt ut som favorit till att bli partiets presidentkandidat 2028. Efter storsegern i senatsvalet i Georgia hyllas 39-åringen av den framstående valanalytikern Nate Silver.

– Han är ett självklart förstaval. Han verkar kunna ena partiets progressiva och mer mittenorienterade falanger, säger Silver enligt The Independent.

Ossoff har också seglat förbi tunga namn som Gavin Newsom på bettingmarknaderna. Men själv avfärdar han presidentplanerna och säger att han vill fokusera på senaten.

I omvalet fick Ossoff 59 procent av rösterna i Georgia, en delstat där Donald Trump vann presidentvalet 2024.