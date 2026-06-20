Ancelotti: Neymar tillbaka till mötet med Skottland

Brasilien besegrade Haiti med 3–0 i nattens match i fotbolls-VM. I den sista omgången ställs stornationen mot Skottland – då med stjärnan Neymar i truppen.

Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti ger enligt TT beskedet att anfallaren väntas kunna vara tillbaka från sin vadskada lagom till matchen.

– Neymar kommer träna individuellt i morgon och på måndag kommer han träna med övriga laget. Han kommer vara tillgänglig mot Skottland, säger han på en presskonferens.