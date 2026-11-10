Magdalena Andersson säger att det har börjat röra sig i regeringsfrågan på den rödgröna sidan, men att hon behöver mer tid. Det meddelade hon till talmannen Andreas Norlén under tisdagen, skriver TT.

Hon anser samtidigt att man inte bör hålla en tredje statsministeromröstning kring Ulf Kristersson (M) om man inte tror att det leder till en ny regering. I stället säger hon sig vara redo att ta tillbaka sonderingsuppdraget, eller ha det parallellt med Kristersson.

– Min bedömning är att det rör på sig nu och man ska heller inte fatta beslut i panik.