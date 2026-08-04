Anderssons ilska: ”Så gör vi inte i Sverige”
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tycker att Jomshofs inlägg på X där han skriver att Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg är en quisling är ”djupt osvenskt”, skriver Expressen.
– Det är uppenbart ett parti som arbetar aktivt för att tysta kritiska röster. Så gör vi inte i Sverige, säger hon.
Hon ifrågasätter också huruvida Ulf Kristersson (M) ska garantera att liknande uttalanden inte riktas mot journalister från eventuella SD-ministrar om de vinner valet.
Quisling
Wikipedia (en)
Quisling (, Norwegian pronunciation: [ˈkvɪ̂slɪŋ]) is a term used in Scandinavian languages and English to mean a citizen or politician of an occupied country who collaborates with an enemy occupying force; it may also be used more generally as a synonym for traitor collaborationist Puppet ruler, or general collaborator. The word originates from the surname of the Norwegian war-time leader Vidkun Quisling (1887–1945), who headed a domestic Nazi collaborationist puppet regime during the Nazi occupation of Norway from 1940 to 1945, during the Second World War.
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