Anderssons ilska: ”Så gör vi inte i Sverige”

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tycker att Jomshofs inlägg på X där han skriver att Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg är en quisling är ”djupt osvenskt”, skriver Expressen.

– Det är uppenbart ett parti som arbetar aktivt för att tysta kritiska röster. Så gör vi inte i Sverige, säger hon.

Hon ifrågasätter också huruvida Ulf Kristersson (M) ska garantera att liknande uttalanden inte riktas mot journalister från eventuella SD-ministrar om de vinner valet.