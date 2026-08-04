SD-toppen kallar politisk chefredaktör för quisling

Jomshofs inlägg på X till vänster och honom själv till höger.

Sverigedemokraternas toppnamn Richard Jomshof skriver i ett inlägg på X att Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg är en quisling.

– Jag tycker inte att ledande politiker ska kalla journalister för landsförrädare. Ledande politiker ska inte kunna bete sig hur som helst, säger Anders Lindberg till Expressen.

Jomshof anser att Lindberg ”slängt en rad oförskämdheter” de senaste åren. Han skriver på X att Lindberg bland annat jämfört Ulf Kristersson (M) med von Papen och därför indirekt kallat Jimmie Åkesson (SD) för Adolf Hitler.