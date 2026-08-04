SD-toppen kallar politisk chefredaktör för quisling
Sverigedemokraternas toppnamn Richard Jomshof skriver i ett inlägg på X att Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg är en quisling.
– Jag tycker inte att ledande politiker ska kalla journalister för landsförrädare. Ledande politiker ska inte kunna bete sig hur som helst, säger Anders Lindberg till Expressen.
Jomshof anser att Lindberg ”slängt en rad oförskämdheter” de senaste åren. Han skriver på X att Lindberg bland annat jämfört Ulf Kristersson (M) med von Papen och därför indirekt kallat Jimmie Åkesson (SD) för Adolf Hitler.
Quisling
Wikipedia (en)
Quisling (, Norwegian pronunciation: [ˈkvɪ̂slɪŋ]) is a term used in Scandinavian languages and English to mean a citizen or politician of an occupied country who collaborates with an enemy occupying force; it may also be used more generally as a synonym for traitor collaborationist Puppet ruler, or general collaborator. The word originates from the surname of the Norwegian war-time leader Vidkun Quisling (1887–1945), who headed a domestic Nazi collaborationist puppet regime during the Nazi occupation of Norway from 1940 to 1945, during the Second World War.
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