Andra dödliga skalvet på tio år: ”Trodde aldrig det skulle hända igen”

Vattenflaskor delas ut bland drabbade av jordbävningen i regionen Kumamoto.

Temperaturen i den jordbävningsdrabbade Kumamoto-regionen ligger runt 35 grader, och många invånare tvingas tränga ihop sig i temporära boenden, skriver AFP.

– Jag trodde aldrig att det skulle hända igen, säger 30-åriga Sachi Nishiyama.

Hon har fortfarande tydliga minnen av det förödande skalvet 2016, där över 270 människor dödades.

Den jordbävningen ledde bland annat till att shoppinggallerian Aeon förstärktes för att kunna stå emot skalv. Trots det dog minst fyra personer när den kollapsade på tisdagen.

En 56-årig affärsman som besökte gallerian kort innan skalvet påminner AFP:s reporter om ett japanskt talesätt: ”Vad som händer två gånger händer en tredje”.