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Räddningsarbetare vid köpcentret i Kashima. (/AP/TT / AP)
Jordbävningen i Japan

Två döda i raset på köpcentrum efter skalven

Av Adam Lindh
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Två personer har dött i köpcentret som rasade i södra Japan efter de kraftiga jordskalven på tisdagen, rapporterar flera medier.

Minst tio personer saknas fortfarande i rasmassorna, skriver TT.

Raset inträffade i staden Kashima. Vittnen uppger att de hörde en explosion i samband med att ett av våningsplanen kollapsade.

Ytterligare en person har bekräftats död efter jordskalvet, som hade en magnitud på 6,8. Totalt har minst 100 personer skadats, skriver Guardian.

Flera byggnader har förstörts i skalven
TT
Tusentals är utan ström
www.theguardian.com
Elva personer fastnade under massorna av en skorsten som rasade på en pappersindustri
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