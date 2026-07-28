Två döda i raset på köpcentrum efter skalven
Två personer har dött i köpcentret som rasade i södra Japan efter de kraftiga jordskalven på tisdagen, rapporterar flera medier.
Minst tio personer saknas fortfarande i rasmassorna, skriver TT.
Raset inträffade i staden Kashima. Vittnen uppger att de hörde en explosion i samband med att ett av våningsplanen kollapsade.
Ytterligare en person har bekräftats död efter jordskalvet, som hade en magnitud på 6,8. Totalt har minst 100 personer skadats, skriver Guardian.
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