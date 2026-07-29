Dödssiffran stiger i Japan – minst 13 omkomna
Minst 13 personer har dött efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Japan i tisdags, uppger landets premiärminister Sanae Takaichi.
Samtidigt säger premiärministern att dödssiffran kan stiga då många personer fortfarande väntar på att få hjälp.
– Omfattande skador har bekräftats, bland annat dödsfall, raserade byggnader, bränder och skador på vägar, säger Takaichi.
Bland annat ska flera personer vara instängda i ett köpcentrum som kollapsat. Två personer har bekräftats döda, samtidigt som minst åtta personer har räddats från rasmassorna.
Skalvet inträffade på ön Kyushu och uppmätte en magnitud på 6,8.
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