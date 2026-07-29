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Raserad byggnad i Yatsushiro i Japan. (Juntaro Yokoyama/AP/TT)
Jordbävningen i Japan

Dödssiffran stiger i Japan – minst 13 omkomna

Av Alice Hermansson
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Minst 13 personer har dött efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Japan i tisdags, uppger landets premiärminister Sanae Takaichi.

Samtidigt säger premiärministern att dödssiffran kan stiga då många personer fortfarande väntar på att få hjälp.

– Omfattande skador har bekräftats, bland annat dödsfall, raserade byggnader, bränder och skador på vägar, säger Takaichi.

Bland annat ska flera personer vara instängda i ett köpcentrum som kollapsat. Två personer har bekräftats döda, samtidigt som minst åtta personer har räddats från rasmassorna.

Skalvet inträffade på ön Kyushu och uppmätte en magnitud på 6,8.

9 000 personer befinner sig på evakueringscenter
TT
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