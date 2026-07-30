Katt reagerade sekunderna före: ”Som om den visste”

Ett klipp på en vilande katt har blivit viralt efter veckans jordskalv i japanska Kumamoto. Filmen, som publicerats av flera medier, visar hur katten ligger på en säng och plötsligt reser sig, ett par sekunder innan skakningar får föremål i rummet att falla mot golvet.

”Det är som om den här vilande katten visste vad som skulle hända”, skriver Fox.

Minst 30 personer dog i jordskalvet, som hade magnituden 7,1.