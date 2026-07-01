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Människor söker igenom rasmassorna i La Guaira. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Andrea, 23, var fast i två dygn: ”Ska hålla mig lugn”

Av Ebba Örn
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Andrea Canonico fokuserade på sin andning för att hålla sig lugn medan hon låg instängd under en rasad byggnad i nästan 48 timmar efter jordbävningarna i Venezuela förra veckan, skriver AFP.

Trots att 23-åringen var täckt av ungefär sex meter spillror lyckades hon sitta upp, och tack vare sin telefon kunde hon hålla koll på tiden och få lite ljus i mörkret. Viktigast av allt var att behålla lugnet och hoppet, säger hon till nyhetsbyrån.

– Det kommer säkert fortsätta skaka. Jag måste hålla mig lugn. Jag får inte bli uppstressad över att det är svårt att andas, återger hon sin inre monolog.

Hon kunde också kommunicera med en man som satt fast en bit upp i huset. Nästan två dygn efter de dubbla jordskalven lyckades räddningsarbetare dra ut både honom och Andrea.

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Reuters  · Ofta betalvägg
Jordbävningarna hade magnitud 7,2 och 7,5
www.theguardian.com
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaSydamerika