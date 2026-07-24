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Trots att hoppet att hitta någon vid liv är så gott som släckt fortsätter många att leta efter sina anhöriga i rasmassorna en månad efter skalven. Maria Morales i La Guaira söker efter sin moster. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Falska uppgifter om överlevare sprids efter skalv

Av Tor Gasslander
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Desinformation i sociala medier sprider falskt hopp efter jordbävningarna i Venezuela, rapporterar AFP.

Under onsdagen spreds uppgifter om att människor skulle ha hittats vid liv i rasmassorna i staden La Guaira. När anhöriga kom till platsen visade sig historierna vara uppdiktade.

– För gud är ingenting omöjligt, men det är fel att leka med människors känslor. Det gör mig ledsen, säger Naiti Sarria till Nyhetsbyrån. Hon har sökt efter sin försvunna 74-åriga svärmor i rasmassorna sedan skalven för en månad sedan.

Enligt FN saknas fortfarande 50 000 människor efter de förödande jordbävningarna.

Enligt myndigheterna är alla nya uppgifter om att människor hittats vid liv falska
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaJordbävningarDesinformation