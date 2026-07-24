Falska uppgifter om överlevare sprids efter skalv
Desinformation i sociala medier sprider falskt hopp efter jordbävningarna i Venezuela, rapporterar AFP.
Under onsdagen spreds uppgifter om att människor skulle ha hittats vid liv i rasmassorna i staden La Guaira. När anhöriga kom till platsen visade sig historierna vara uppdiktade.
– För gud är ingenting omöjligt, men det är fel att leka med människors känslor. Det gör mig ledsen, säger Naiti Sarria till Nyhetsbyrån. Hon har sökt efter sin försvunna 74-åriga svärmor i rasmassorna sedan skalven för en månad sedan.
Enligt FN saknas fortfarande 50 000 människor efter de förödande jordbävningarna.
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