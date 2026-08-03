Över 6 000 dog i jordskalven i Venezuela i juni
Minst 6 125 personer dog i de förödande jordskalven i Venezuela i juni. Det uppger ledamoten Jorge Rodriguez enligt Reuters.
Nära 61 000 människor sökte sjukvård efter skalven. I nuläget har drygt 16 procent av rasmassorna kunnat städas bort.
Interimpresident Delcy Rodriguez har försvarat regeringen mot kritik om att den inte satte in tillräckliga hjälpinsatser, och att militärpersonal kom sent och gjorde för lite för att hjälpa skalvens offer, i synnerhet de som fastnat under rasmassorna.
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