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Folk söker efter sina anhöriga i rasmassorna efter jordskalven i Venezuela. Bilden togs den 30 juli. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Över 6 000 dog i jordskalven i Venezuela i juni

Av Hedda Hallsenius
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Minst 6 125 personer dog i de förödande jordskalven i Venezuela i juni. Det uppger ledamoten Jorge ​Rodriguez enligt Reuters.

Nära 61 000 människor sökte sjukvård efter skalven. I nuläget har drygt 16 procent av rasmassorna kunnat städas bort.

Interimpresident Delcy Rodriguez har försvarat regeringen mot kritik om att den inte satte in tillräckliga hjälpinsatser, och att militärpersonal kom sent och gjorde för lite för att hjälpa skalvens offer, i synnerhet de som fastnat under rasmassorna.

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Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Boende söker fortfarande efter sina anhöriga i rasmassorna – en månad efter skalven (24 juli)
BBC
58 000 byggnader beräknas ha förstörts i jordskalven (30 juni)
www.theguardian.com
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaJordbävningar