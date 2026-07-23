ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Räddningsarbete i La Guaira, Venezuela i tisdags. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Jordbävningarna i Venezuela beräknas kosta 255 miljarder

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

De dubbla jordbävningarna i Venezuela beräknas ha orsakat skador på byggnader och infrastruktur för 19,6 miljarder dollar, motsvarande 255 miljarder kronor. Det visar preliminära beräkningar från Världsbanken, rapporterar Bloomberg.

Skadorna motsvarar 18 procent av landets BNP och nära hälften av kostnaderna avser förstörda bostäder.

Hittills har närmare 5 400 människor dött och drygt 16 700 skadats i jordbävningarna i norra Venezuela den 24 juni i år.

Världsbankens nya beräkningar är klart lägre än FN:s uppskattning på cirka 37 miljarder dollar, konstaterar nyhetsbyrån.

Världsbanken: Tar normalt månader – behövde rapporten för att snabbt kunna bygga upp
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Läs också

Över 5 000 döda efter jordbävningskatastrofen (18 juli)
AFP  · Ofta betalvägg
Källor: Marco Rubio styr Venezuela från USA (11 juli)
NY Times  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaVärldsbankenMakroekonomi