Jordbävningarna i Venezuela beräknas kosta 255 miljarder

Räddningsarbete i La Guaira, Venezuela i tisdags.

De dubbla jordbävningarna i Venezuela beräknas ha orsakat skador på byggnader och infrastruktur för 19,6 miljarder dollar, motsvarande 255 miljarder kronor. Det visar preliminära beräkningar från Världsbanken, rapporterar Bloomberg.

Skadorna motsvarar 18 procent av landets BNP och nära hälften av kostnaderna avser förstörda bostäder.

Hittills har närmare 5 400 människor dött och drygt 16 700 skadats i jordbävningarna i norra Venezuela den 24 juni i år.

Världsbankens nya beräkningar är klart lägre än FN:s uppskattning på cirka 37 miljarder dollar, konstaterar nyhetsbyrån.