Anhöriga om utpekad ICE-agent: ”Afghanistan förstörde honom”

Till vänster: En ung kvinna protesterar mot dödsskjutningen av Johan Sebastian Durán Guerrero i Maine. Till höger: En ICE-agent fotograferad i New Jersey i maj 2026.

Den ICE-agent som ska ha skjutit ihjäl 26-årige Johan Sebastián Durán Guerrero i delstaten Maine förra veckan har lidit av grav psykisk ohälsa i hela sitt liv. Det berättar familjemedlemmar och släktingar till agenten för AP.

Enligt de anhöriga ska mannen – som de menar aldrig borde ha fått jobbet på migrationspolisen ICE – i många år också ha varit våldsam mot personer i sin närhet. Något som ska ha förvärrats när han under åren 2012–2013 tjänstgjorde som soldat utomlands.

– Afghanistan förstörde honom – de tränade honom till en mördarmaskin, säger en nära anhörig till AP.

I en kommentar säger en talesperson för ICE att mannen har nödvändig utbildning och lång erfarenhet av polisarbete.

Förra veckan sköts också 52-årige Lorenzo Salgado Araujo i Houston ihjäl av ICE-agenter. De två fallen har gett upphov till kraftiga reaktioner och krav på att skjutningarna ska utredas.