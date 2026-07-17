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Till vänster: En ung kvinna protesterar mot dödsskjutningen av Johan Sebastian Durán Guerrero i Maine. Till höger: En ICE-agent fotograferad i New Jersey i maj 2026. (Robert F. Bukaty/AP/TT, Andres Kudacki/AP/TT)
ICE-insatserna

Anhöriga om utpekad ICE-agent: ”Afghanistan förstörde honom”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den ICE-agent som ska ha skjutit ihjäl 26-årige Johan Sebastián Durán Guerrero i delstaten Maine förra veckan har lidit av grav psykisk ohälsa i hela sitt liv. Det berättar familjemedlemmar och släktingar till agenten för AP.

Enligt de anhöriga ska mannen – som de menar aldrig borde ha fått jobbet på migrationspolisen ICE – i många år också ha varit våldsam mot personer i sin närhet. Något som ska ha förvärrats när han under åren 2012–2013 tjänstgjorde som soldat utomlands.

– Afghanistan förstörde honom – de tränade honom till en mördarmaskin, säger en nära anhörig till AP.

I en kommentar säger en talesperson för ICE att mannen har nödvändig utbildning och lång erfarenhet av polisarbete.

Förra veckan sköts också 52-årige Lorenzo Salgado Araujo i Houston ihjäl av ICE-agenter. De två fallen har gett upphov till kraftiga reaktioner och krav på att skjutningarna ska utredas.

Släktingar: Han berättade för oss att han dödade Durán Guerrero
apnews.com
Durán Guerrero befann sig legalt i USA (14 juli)
BBC
ICE-agenterna letade inte efter Salgado Araujo (12 juli)
www.theguardian.com
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