Antalet döda i ebola har passerat 600
Antalet bekräftade dödsfall av ebola i Kongo-Kinshasa har nu passerat 600, skriver Reuters.
Det innebär 20 nya dödsfall det senaste dygnet. Totalt har 1 759 bekräftats smittade av ebola fram till onsdagskvällen.
Samtidigt har två misstänkta fall av ebola upptäckts i staden Kisangani som tidigare inte har några bekräftade smittade. Ett av dem kopplas till hälsozonen Niania i Ituri-provinsen, men det krävs fler prover för att fallen ska räknas in i statistiken.
Enligt WHO är det människor som rör sig mellan olika områden som gör att smittspridningen är svår att begränsa.
Kisangani
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