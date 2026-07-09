Antalet döda i ebola har passerat 600

Antalet bekräftade dödsfall av ebola i Kongo-Kinshasa har nu passerat 600, skriver Reuters.

Det innebär 20 nya dödsfall det senaste dygnet. Totalt har 1 759 bekräftats smittade av ebola fram till onsdagskvällen.

Samtidigt har två misstänkta fall av ebola upptäckts i staden Kisangani som tidigare inte har några bekräftade smittade. Ett av dem kopplas till hälsozonen Niania i Ituri-provinsen, men det krävs fler prover för att fallen ska räknas in i statistiken.

Enligt WHO är det människor som rör sig mellan olika områden som gör att smittspridningen är svår att begränsa.