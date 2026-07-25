Anthropic lanserar ny AI-modell för fjärde gången på två månader

Människor passerar en reklamskylt under Anthropics utvecklarkonferens ”koda med Claude”

Anthropic har lanserat en ny AI-modell för fjärde gången på två månader, skriver Mashable.

Enligt företaget är nya Claude Opus 5 minst lika bra som föregångaren Fable 5 men arbetar till halva kostnaden.

I ett pressmeddelande beskrivs Opus 5 som ”vår säkraste modell hittills”. Enligt Anthropic är det bland annat betydligt svårare att få den nya modellen att uppvisa ”felaktigt beteende”, som att underlätta vid brott.