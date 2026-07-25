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Människor passerar en reklamskylt under Anthropics utvecklarkonferens ”koda med Claude” (Don Feria /AP/TT / AP)
Utvecklingen av AI

Anthropic lanserar ny AI-modell för fjärde gången på två månader

Av Tor Gasslander
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Anthropic har lanserat en ny AI-modell för fjärde gången på två månader, skriver Mashable.

Enligt företaget är nya Claude Opus 5 minst lika bra som föregångaren Fable 5 men arbetar till halva kostnaden.

I ett pressmeddelande beskrivs Opus 5 som ”vår säkraste modell hittills”. Enligt Anthropic är det bland annat betydligt svårare att få den nya modellen att uppvisa ”felaktigt beteende”, som att underlätta vid brott.

Enligt företaget följer modellen ”mänskliga värderingar”
mashable.com
Flera av Anthropics tidigare modeller har begränsats eller stoppats helt av säkerhetsskäl
thenextweb.com
Företaget har medvetet undvikit att träna modellen på användningsområden som rör cybersäkerhet
gizmodo.com
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