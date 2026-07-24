Dansk artist måste bevisa att nysläppt låt inte är AI
Den danska artisten Astrid Engberg har fått ett krav på sig från det franska distributionsföretaget Believe att bevisa att hennes nya singel inte är gjord med AI. Det skriver DR.
– Det kom som en fullständig överraskning, säger hon.
Att skicka in bevis har inte varit helt lätt, eftersom bolaget inte specificerar vad i hennes låt som anklagas för att vara AI-genererat. Hon har därför behövt beskriva den kreativa processen, skickat studiosessioner och bilder från redigeringsprogrammet.
Believe menar att man stödjer användningen av AI, så länge det görs på rätt sätt. Vid behov har man kontakt direkt med skaparen bakom låten för att göra en bedömning.
bakgrund
Believe Music
Wikipedia (en)
Believe SAS (also known as Believe Music, and formerly Believe Digital) is a global, invite-only digital music company headquartered in France that works with established artists and record labels. The company has several brands including TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, Play Two and AllPoints. Believe exists in more than 50 countries in Europe, America, Asia and Africa.
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