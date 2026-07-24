Dansk artist måste bevisa att nysläppt låt inte är AI

Den danska artisten Astrid Engberg har fått ett krav på sig från det franska distributionsföretaget Believe att bevisa att hennes nya singel inte är gjord med AI. Det skriver DR.

– Det kom som en fullständig överraskning, säger hon.

Att skicka in bevis har inte varit helt lätt, eftersom bolaget inte specificerar vad i hennes låt som anklagas för att vara AI-genererat. Hon har därför behövt beskriva den kreativa processen, skickat studiosessioner och bilder från redigeringsprogrammet.

Believe menar att man stödjer användningen av AI, så länge det görs på rätt sätt. Vid behov har man kontakt direkt med skaparen bakom låten för att göra en bedömning.