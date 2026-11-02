När AI-bolaget Anthropic avslöjade resultatet för det tredje kvartalet framkom det bland annat att intäkterna tolvfaldigats i årstakt. Det skriver Bloomberg.

Intäkterna för det tredje kvartalet nådde nästan upp till 17 miljarder dollar. Motsvarande kvartal 2025 uppgick de till 1,4 miljarder dollar.

Det är inte bara intäkterna som stiger för Anthropic, som ligger bakom AI-tjänsten Claude. Det gör även förlusten. Under kvartalet gjorde bolaget en förlust på 23,3 miljarder dollar. Samma period 2025 förlorade man 12,1 miljarder.