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Kimi Antonelli, Charles Leclerc och Max Verstappen. (Geert Vanden Wijngaert /AP/TT / AP)
Formel 1-säsongen

Antonelli vann i Belgien – sjätte för säsongen

Av Adam Lindh
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Mercedes Kimi Antonelli vinner Belgiens Grand Prix och utökar sin ledning i kampen om förarmästerskapet i Formel 1.

Vinsten är den unga italienarens sjätte för säsongen.

Mindre bra gick det för stallkollegan George Russell som var tvungen att avbryta loppet redan under första varvet. Det efter en kollision med Ferraris Lewis Hamilton.

Ferraris Charles Leclerc slutade på andraplats, och Red Bulls Max Verstappen slutade på tredjeplats.

Förarställningen i Formel 1
www.formula1.com
Leclerc var aldrig nära att utmana om segern
TT
George Russell hamnade ute i gruset efter kollisionen
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