Antonelli vann i Belgien – sjätte för säsongen

Mercedes Kimi Antonelli vinner Belgiens Grand Prix och utökar sin ledning i kampen om förarmästerskapet i Formel 1.

Vinsten är den unga italienarens sjätte för säsongen.

Mindre bra gick det för stallkollegan George Russell som var tvungen att avbryta loppet redan under första varvet. Det efter en kollision med Ferraris Lewis Hamilton.

Ferraris Charles Leclerc slutade på andraplats, och Red Bulls Max Verstappen slutade på tredjeplats.