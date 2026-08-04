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Charles Leclerc på tävlingsbanan i Abu Dhabi. (Hassan Ammar / AP)
Formel 1-säsongen

Krig får Formel 1 att se över sin tävlingskalender

Av Daniel Persson
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Mellanösternkrisen kan få Formel 1 att rita om sina planer totalt i nästa års kalender, skriver Aftonbladet. I våras ställdes deltävlingarna i Bahrain och Saudiarabien in, om Irankriget fortsätter kan de komma att strykas helt nästa år.

– Om krisen i Mellanöstern inte är löst måste vi ha alternativ, säger Stefano Domenicali på en presskonferens.

Redan i höst ska tävlingar hållas i Qatar och Abu Dhabi, men även dessa är nu i farozonen. Beslut om de kan genomföras eller om de kommer flyttas väntas komma i september.

F1 siktar på 24 deltävlingar även nästa år
Aftonbladet
Det är redan klart att Turkiet och Portugal blir nya tävlingsorter
www.skysports.com
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