Krig får Formel 1 att se över sin tävlingskalender
Mellanösternkrisen kan få Formel 1 att rita om sina planer totalt i nästa års kalender, skriver Aftonbladet. I våras ställdes deltävlingarna i Bahrain och Saudiarabien in, om Irankriget fortsätter kan de komma att strykas helt nästa år.
– Om krisen i Mellanöstern inte är löst måste vi ha alternativ, säger Stefano Domenicali på en presskonferens.
Redan i höst ska tävlingar hållas i Qatar och Abu Dhabi, men även dessa är nu i farozonen. Beslut om de kan genomföras eller om de kommer flyttas väntas komma i september.
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