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George Russell. (Darko Bandic /AP/TT / AP)
Formel 1-säsongen

Russell snabbast i Österrike – närmar sig stallkompisen

Av Jacob Ruderstam
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Den brittiske formel 1-föraren George Russell var snabbast av alla i Österrike och tog säsongens andra seger. Mercedesföraren vann före Max Verstappen i Red Bulls ena bil.

Russell närmar sig nu stallkamraten Kimi Antonelli som ligger högst upp i VM-tabellen.

Österrikes grand prix har präglats av höga temperaturer. När bilarna gav sig av var det 35 grader i luften och 46 grader i asfalten.

Russell har inte vunnit sedan premiären
Aftonbladet
Russell ledde från start till mål
Expressen
Britten startade i pole position efter ett kontroversiellt kval
TT
Se läget i tabellen här
www.formula1.com
The Guardian rapporterade från loppet
live · www.theguardian.com
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