Russell snabbast i Österrike – närmar sig stallkompisen

Den brittiske formel 1-föraren George Russell var snabbast av alla i Österrike och tog säsongens andra seger. Mercedesföraren vann före Max Verstappen i Red Bulls ena bil.

Russell närmar sig nu stallkamraten Kimi Antonelli som ligger högst upp i VM-tabellen.

Österrikes grand prix har präglats av höga temperaturer. När bilarna gav sig av var det 35 grader i luften och 46 grader i asfalten.