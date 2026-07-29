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McLarens förare Lando Norris. (Cristobal Herrera-Ulashkevich /AP/TT / AP)
Formel 1-säsongen

Formel 1-säsongen kan avslutas i Europa

Av Adam Lindh
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Till följd av kriget i Iran och oron i Mellanöstern finns en risk att Formel 1-säsongen inte kan avslutas i regionen som planerat. Om så blir fallet är sporten redo att flytta de avslutande loppen till Europa, säger vd:n Stefano Domenicali.

Loppen i Bahrain och Saudiarabien har redan ställts in. Tävlingarna i Qatar och säsongsfinalen i Abu Dhabi är fortfarande planerade, men ett slutgiltigt besked väntas i september.

Domenicali vill inte kommentera vilka europeiska banor som kan bli aktuella som ersättare.

Loppet i Bahrain har flyttats till Malaysia och körs den 4 oktober
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