Formel 1-säsongen kan avslutas i Europa

Till följd av kriget i Iran och oron i Mellanöstern finns en risk att Formel 1-säsongen inte kan avslutas i regionen som planerat. Om så blir fallet är sporten redo att flytta de avslutande loppen till Europa, säger vd:n Stefano Domenicali.

Loppen i Bahrain och Saudiarabien har redan ställts in. Tävlingarna i Qatar och säsongsfinalen i Abu Dhabi är fortfarande planerade, men ett slutgiltigt besked väntas i september.

Domenicali vill inte kommentera vilka europeiska banor som kan bli aktuella som ersättare.