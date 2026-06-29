Användandet av plastpåsar ökar kraftigt i Sverige

Svenskarna använder allt fler plastpåsar, skriver TT med hänvisning till nya siffror från Livsmedelsverket. Under 2025 ökade användandet av plastbärkassar med drygt 20 procent jämfört med året innan. De ännu tunnare påsarna, exempelvis fruktpåsar, ökade med hela 65 procent.

Fredrik Khayati vid myndigheten säger att ökningen med största sannolikhet hänger ihop med att skatten på plastpåsar togs bort 2024.

Även om användandet ökar ligger Sverige fortfarande på rätt sida om det mål som EU satt upp.