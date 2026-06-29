Användandet av plastpåsar ökar kraftigt i Sverige
Svenskarna använder allt fler plastpåsar, skriver TT med hänvisning till nya siffror från Livsmedelsverket. Under 2025 ökade användandet av plastbärkassar med drygt 20 procent jämfört med året innan. De ännu tunnare påsarna, exempelvis fruktpåsar, ökade med hela 65 procent.
Fredrik Khayati vid myndigheten säger att ökningen med största sannolikhet hänger ihop med att skatten på plastpåsar togs bort 2024.
Även om användandet ökar ligger Sverige fortfarande på rätt sida om det mål som EU satt upp.
bakgrund
Plastpåseskatten
Wikipedia (sv)
Skatt på plastbärkassar i Sverige var den punktskatt på bärkassar av plast som Regeringen Löfven II och de övriga partierna i Januariavtalet införde 1 maj 2020, och som även stöddes även av Kristdemokraterna. Skatten avvecklades den 1 november 2024 av regeringen Kristersson i enlighet med Tidöavtalet. Förslaget om införande kom ursprungligen från Liberalerna som en del av deras politik för grön skatteväxling och deras budgetmotion 2019. Det är även en del i det EU-direktiv som säger att förbrukningen av plastkassar ska minska till 40 stycken per person varje år senast 2025. Förslaget fanns med i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Liberalerna och Kristdemokraterna har därefter vänt i frågan, och Regeringen Kristersson beslutade att avskaffa skatten. Priset för vanliga plastbärkassar ökade från omkring tre kronor till omkring sju kronor i dagligvarubutiker. Genomförandet ledde till att omkring 9 av 10 svenskar uppgav att de brukar ha med en medhavd kasse när de handlar, vanligen en tygkasse eller annan flergångkasse, enligt Kantar Sifo i februari 2022. Andelen papperskassar ökade kraftigt – från 20 procent av sålda bärkassar kvartal ett 2020 till 70 procent kvartal ett 2021 i livsmedelsbutiker, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet. Antalet sålda engångsbärkassar i plast per invånare minskade med 81 procent från år 2019 till 2021 (eller med 83 procent per försäljningsbelopp från första kvartalet 2020 till första kvartalet 2021 i livsmedelsbutiker). Istället ökade försäljningen av rullar med plastpåsar anpassade för avfall med 75 procent, i genomsnitt under året efter 1 juli 2020, jämfört med året innan.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen