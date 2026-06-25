Apple höjer priserna: ”Aldrig sett något liknande”

Apple höjer priserna med 17–25 procent på flera Macbook- och Ipad-modeller i spåren av kraftigt stigande kostnader för minne och lagring, rapporterar flera medier.

Enligt bolaget har AI-boomen och utbyggnaden av datacenter drivit upp komponentpriserna kraftigt på rekordkort tid. Vd Tim Cook menar att marknaden nått en punkt där prishöjningar blivit oundvikliga.

– Jag har aldrig sett något liknande inom något område på över 40 år, säger han till WSJ.