Apple höjer priserna: ”Aldrig sett något liknande”
Apple höjer priserna med 17–25 procent på flera Macbook- och Ipad-modeller i spåren av kraftigt stigande kostnader för minne och lagring, rapporterar flera medier.
Enligt bolaget har AI-boomen och utbyggnaden av datacenter drivit upp komponentpriserna kraftigt på rekordkort tid. Vd Tim Cook menar att marknaden nått en punkt där prishöjningar blivit oundvikliga.
– Jag har aldrig sett något liknande inom något område på över 40 år, säger han till WSJ.
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