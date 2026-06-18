Apple höjer priserna: ”Har blivit ohållbart”
Teknikjätten Apple tvingas höja priserna på sina produkter på grund av kraftigt stigande kostnader för minnes- och lagringschip, säger vd:n Tim Cook till Wall Street Journal.
Enligt Cook är prishöjningarna ”tyvärr oundvikliga”.
– Vi har försökt skydda våra kunder från kostnadsökningarna, men situationen har blivit ohållbar, säger han till tidningen.
Apple har redan höjt priset på Mac Mini-datorer. Nästa stora lansering väntas bli Iphone 18 i september.
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