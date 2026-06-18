ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Apples avgående vd Tim Cook. Arkivbild. (Go Nakamura /AP/TT / AP)
Apples intäktsjakt

Apple höjer priserna: ”Har blivit ohållbart”

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Teknikjätten Apple tvingas höja priserna på sina produkter på grund av kraftigt stigande kostnader för minnes- och lagringschip, säger vd:n Tim Cook till Wall Street Journal.

Enligt Cook är prishöjningarna ”tyvärr oundvikliga”.

– Vi har försökt skydda våra kunder från kostnadsökningarna, men situationen har blivit ohållbar, säger han till tidningen.

Apple har redan höjt priset på Mac Mini-datorer. Nästa stora lansering väntas bli Iphone 18 i september.

Apple väntas också lansera en vikbar telefon i höst
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Efterfrågan på AI-tjänster har drivit upp efterfrågan och priserna på chip
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Slipp skurhinken – Philips nya elektriska mopp OneUp rengör golvet enklare - nu till 15% rabatt
Philips Home Appliances
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Apples intäktsjaktTim CookAppleData, it & högteknologiKonsumentelektronik