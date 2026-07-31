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Illustrationsbild. (TT)
Apples framtid

Apple rasar på Wall Street efter delårsrapport

Av Joel Malmén
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Apple rasar 9 procent i den inledande handeln på New York-börsen.

Detta efter att bolaget varnat för betydande komponentbrist i gårdagens delårsrapport. Raset är det största för Apple sedan april 2025, skriver TT.

Börserna som helhet går upp. Breda S&P 500-index stiger 0,6 procent och techtunga Nasdaqs kompositindex 1,5 procent.

Bland övriga förlorare märks Reddit
TT
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