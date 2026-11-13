Apples Home View-skärm är ”charmig” men har brister

I dag börjar Apple sälja Home View, en ny skärm för hemmet som bland annat kan användas för videosamtal, musik och för att styra uppkopplade prylar. Recensionerna är blandade.

CNN:s Mike Andronico skulle inte själv lägga pengar på produkten. Han tycker att skärmen är för liten, apputbudet för begränsat och priset för högt.

Ändå har han uppskattat den söta lilla skärmen i köket.

”Jag har kunnat kolla vädret, prata med vänner på Facetime, spela musik, styra belysningen och be Siri om allt från sportresultat till att skicka sms åt mig.”

The Verges Jennifer Pattison Tuohy är övervägande positiv. Hon hyllar hur snabbt och smidigt Home View kan styra hemmets uppkopplade prylar och berömmer ljudkvaliteten.

Hon uppmärksammar dock en brist i integritetsskyddet. Vid flera tillfällen kunde hon läsa sin tonårsdotters sms, trots att skärmen ska kunna skilja mellan olika användare.

Home View lanseras inte i EU eftersom den bygger på Apples nya AI-assistent Siri AI, som ännu inte är tillgänglig inom unionen.