Oljemarknaden i Mellanöstern signalerar att utbudet nu överstiger efterfrågan för första gången sedan juli, visar en sammanställning som Bloomberg gjort.

Medan Irans export ligger nere ökade den samlade exporten från Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Irak och Kuwait med 10 procent till drygt 15 miljoner fat om dagen i oktober. Därmed är de arabiska oljeproducenternas export tillbaka på nivåerna före krigsutbrottet i februari.

Så sent som i fredags handlades brentoljan för 118 dollar per fat. Under natten föll priset till omkring 104 dollar i spåren av det ökade utbudet och signaler om nya fredssamtal.

– Vi har sett det här förut utan att det lett till något konkret, men nu tycks det komma positiva signaler från både USA och Iran, säger ING:s strateg Warren Patterson till nyhetsbyrån.