Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en granskning av Arbetsförmedlingens AI-system för arbetssökande, enligt ett pressmeddelande.

Systemet används av handläggare för att bedöma vilka personer som är aktuella för det arbetsmarknadspolitiska programmet ”Rusta och matcha”.

IMY ska bland annat undersöka vilka personuppgifter som används, hur de arbetssökande informeras och om AI-systemet fattar automatiserade beslut.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om att AI-systemet beskrivits som en svart låda, som ingen riktigt vet hur det byggts eller hur det fungerar. Enligt jurister som tidningen talat med kan det vara oförenligt med svensk lagstiftning.