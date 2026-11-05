Julvärdsfavoriten om oddsen: ”Ett märkligt gäng”
Många namn lyftes som favoriterna att bli årets julvärd i SVT. Enligt spelbolaget Unibet var det en kamp mellan Messiah Hallberg, Lasse Åberg och Christina Schollin – som alla hade samma odds.
– Ett märkligt gäng, säger Lasse Åberg själv till Aftonbladet.
Han lägger till att han inte fått frågan – och att han inte är säker på att han skulle tacka ja.
Messiah Hallberg säger till tidningen att han blev glad av att se oddsen.
”Ingen utstrålar mer julvärme än jag”, skriver Hallberg.
Unibets odds på årets julvärd 2026
Christina Schollin 7.50
Lasse Åberg 7.50
Messiah Hallberg 7.50
Filip Hammar & Fredrik Wikingsson 9.00
Hampus Nessvold 9.00
Jesper Rönndahl & Marie Agerhäll 9.00
Marie Göranzon 9.00
Fredrik Lindström 10.00
Björn Kjellman 11.00
Jill Johnson 11.00
Keyyo Kristina Petrushina 11.00
Pernilla Wahlgren 11.00
Suzanne Axell 11.00
Anders Lundin 13.00
Carina Berg 13.00
Fler kandidater:
Mauri Hermundsson 13.00
Lasse Kronér 17.00
Bianca Ingrosso 21.00
Johanna Nordström 26.00
Zlatan Ibrahimović 101.0
Källa: Unibet