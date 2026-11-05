Många namn lyftes som favoriterna att bli årets julvärd i SVT. Enligt spelbolaget Unibet var det en kamp mellan Messiah Hallberg, Lasse Åberg och Christina Schollin – som alla hade samma odds.

– Ett märkligt gäng, säger Lasse Åberg själv till Aftonbladet.

Han lägger till att han inte fått frågan – och att han inte är säker på att han skulle tacka ja.

Messiah Hallberg säger till tidningen att han blev glad av att se oddsen.

”Ingen utstrålar mer julvärme än jag”, skriver Hallberg.