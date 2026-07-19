ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Argentinska fans samlades på Times Square i New York under lördagskvällen – ett dygn innan deras lag möter Spanien i VM-finalen. (Frank Franklin III/AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Argentinska fans tog över Times Square inför finalen

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Ett dygn innan finalen i fotbolls-VM laddade över 10 000 argentinska fans på Times Square i centrala New York, rapporterar Reuters. Supportrarna sjöng, dansade och arrangerade traditionell argentinsk ”asado” – en sorts grillfest – trots att det under perioder vräkte ner regn över dem.

Argentina är regerande världsmästare inför kvällens final. Om de skulle ta hem segern mot Spanien blir det första gången sedan Brasiliens guld 1962 som ett land vinner VM två gånger i rad.

Finalen spelas i New York och startar klockan 21 i kväll.

Fansen började samlas flera timmar före utsatt tid
www.reutersconnect.com
Mängder av flaggor med Messi och Maradona
tv+text · Sveriges Television
Polisen tvingades spärra av flera gator
Aftonbladet
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspeletFotbollArgentinas herrlandslag i fotboll