Argentinska fans tog över Times Square inför finalen

Argentinska fans samlades på Times Square i New York under lördagskvällen – ett dygn innan deras lag möter Spanien i VM-finalen.

Ett dygn innan finalen i fotbolls-VM laddade över 10 000 argentinska fans på Times Square i centrala New York, rapporterar Reuters. Supportrarna sjöng, dansade och arrangerade traditionell argentinsk ”asado” – en sorts grillfest – trots att det under perioder vräkte ner regn över dem.

Argentina är regerande världsmästare inför kvällens final. Om de skulle ta hem segern mot Spanien blir det första gången sedan Brasiliens guld 1962 som ett land vinner VM två gånger i rad.

Finalen spelas i New York och startar klockan 21 i kväll.