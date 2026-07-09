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Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Astra missar mål i studie – aktien rasar

Av Magnus Eriksson
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Läkemedelsbolaget Astra Zeneca uppnådde inte sitt primära mål i en studie med läkemedlet Wainua för en sällsynt hjärtsjukdom.

En fas 3-studie som gjorts tillsammans med Ionis Pharmaceuticals visar att preparatet Wainua inte nådde upp till målen när det gäller behandling av hjärtproblem hos patienter som lider av den sällsynta transtyretinamyloidos – även känd som Skelleftesjukan.

Aktien faller med 9 procent på Stockholmsbörsen.

Astra Zeneca rasar – bakslag i fas 3-studie
TT
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