Astra missar mål i studie – aktien rasar

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca uppnådde inte sitt primära mål i en studie med läkemedlet Wainua för en sällsynt hjärtsjukdom.

En fas 3-studie som gjorts tillsammans med Ionis Pharmaceuticals visar att preparatet Wainua inte nådde upp till målen när det gäller behandling av hjärtproblem hos patienter som lider av den sällsynta transtyretinamyloidos – även känd som Skelleftesjukan.

Aktien faller med 9 procent på Stockholmsbörsen.