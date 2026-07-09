Astra missar mål i studie – aktien rasar
Läkemedelsbolaget Astra Zeneca uppnådde inte sitt primära mål i en studie med läkemedlet Wainua för en sällsynt hjärtsjukdom.
En fas 3-studie som gjorts tillsammans med Ionis Pharmaceuticals visar att preparatet Wainua inte nådde upp till målen när det gäller behandling av hjärtproblem hos patienter som lider av den sällsynta transtyretinamyloidos – även känd som Skelleftesjukan.
Aktien faller med 9 procent på Stockholmsbörsen.
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