Atmosfär har upptäckts på jordliknande planet

Nya fynd av helium tyder på att det finns en atmosfär på en planet som liknar jorden – 48 ljusår bort. Det skriver The Guardian.

– Just nu har vi inte bevis för att det skulle finnas liv på planeten. Men vi tycker att alla viktiga parametrar för det finns där, säger Collin Cherubim vid Harvards universitet, studiens huvudförfattare.

Planeten upptäcktes redan 2017, men de nya fynden gör att forskarna tror att planeten har en atmosfär eftersom heliumet har observerats försöka lämna planeten.

Utöver en atmosfär är planeten stenig och verkar ha rätt temperatur för att vatten ska kunna existera. Det är de tre viktigaste komponenterna för liv, skriver New York Times.